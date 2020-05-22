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خصائص منظومة الصواريخ والمدفعية “بانتسير إس 1” الروسية

منظومة الصواريخ والمدفعية “بانتسير إس 1″ الروسية كشف النقاب عنها عام 1995، وهي مصممة لحماية المنشآت المدنية والعسكرية، التقرير يستعرض أبرز خصائصها. تقرير: عبد القادر عراضة تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
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