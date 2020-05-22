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تعرف على أعداد النازحين بسبب الصراعات في زمن كورونا

تسبب النزاع المسلح في البلدان التي تشهد صراعات نزوح أكثر من 660 ألف مدني من منازلهم، وذلك في فترة انتشار فيروس كورونا. تقرير: زاهر علي تاريخ البث: 2020/5/22