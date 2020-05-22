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تشريع جديد للأمن القومي تعتزم الصين فرضه يزيد التوتر مع أميركا

مزيد من التصعيد في العلاقات الأميركية الصينية يلوح في الأفق، على خلفية تشريع جديد للأمن القومي تعتزم بكين فرضه في إقليم هونغ كونغ. تقرير: محمد الأحمد تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
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