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انقسام بشأن العملة الوطنية باليمن بعد حظر الحوثيين التعامل بطبعة جديدة

يشهد اليمن انقساما حادا بشأن العملة الوطنية، بعد قرار الحوثيين حظر التعامل بالطبعة الجديدة من الأوراق النقدية في مناطق سيطرتهم.تقرير: يوسف قاضي تاريخ البث:2020/5/22