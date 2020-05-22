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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/22

تخلت الحكومة الصينية -في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية- عن المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والتجارة.
22/5/2020
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