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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/5/22

تخلت الحكومة الصينية -في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية- عن المعدل المستهدف للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة كورونا وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي والتجارة.