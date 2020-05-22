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المشاء – في الأخير كان الكاريكاتير

استضافت حلقة (2020/5/22) ثلاثة من أبرز رسامي الكاريكاتير العرب وهم عماد حجّاج ومَيس العُمر ومحمود الرفاعي في سهرة رمضانية خاصة للحديث عن التعبير في عالم الكاريكاتير وعن الرأي والرأي الآخر حسب منظورهم.
22/5/2020
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