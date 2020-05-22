البث الحي
02:55

الشيخ محمد رفعت.. أيقونة تلاوة القرآن في رمضان

يعتبر الشيخ محمد رفعت من بين أفضل قراء القرآن في الأعوام المئة الماضية، وقد استطاع بموهبته الفذة في التلاوة أن يأسر قلوب مستمعيه قبل آذانهم. تقرير: عمر الخطيب تاريخ البث:2020/5/22
22/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

تطعيم الخشب بالصدف حرفة قديمة حافظت على رواجها

02:34