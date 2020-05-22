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الشيخ محمد رفعت.. أيقونة تلاوة القرآن في رمضان

يعتبر الشيخ محمد رفعت من بين أفضل قراء القرآن في الأعوام المئة الماضية، وقد استطاع بموهبته الفذة في التلاوة أن يأسر قلوب مستمعيه قبل آذانهم. تقرير: عمر الخطيب تاريخ البث:2020/5/22