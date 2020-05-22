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الشريعة والحياة في رمضان- مع الدكتور محمد عبد النبي

استضافت حلقة (2020/5/22) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" الداعية الجزائري الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر محمد عبد النبي للحديث حول القيم في المجتمعات وأثر غيابها. تقديم: محمود مراد