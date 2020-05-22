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الحصاد – فيروس كورونا.. إصابات الدول الفقيرة

رصدت إيمان عياد في ثاني ملفات "الحصاد" تطورات جائحة كورونا مع تجاوز عدد الإصابات خمسة ملايين، مع قلق دولي حيال البلدان الفقيرة. تاريخ البث: 2020/5/21