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مؤتمر صحفي لجيش الاحتلال بمزارع شبعا اللبنانية

نظم جيش الاحتلال الإسرائيلي جولة للصحفيين في مزارع شبعا اللبنانية بمناسبة مرور 20 عاما على الانسحاب من جنوب لبنان. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/5/21