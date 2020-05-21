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مؤتمر صحفي لجيش الاحتلال بمزارع شبعا اللبنانية

نظم جيش الاحتلال الإسرائيلي جولة للصحفيين في مزارع شبعا اللبنانية بمناسبة مرور 20 عاما على الانسحاب من جنوب لبنان. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/5/21
21/5/2020
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