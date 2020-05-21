03:30

كيفية إعداد عجينة المكسرات

طريقة اعداد عجينة المكسرات، سهلة وبسيطة، ويمكن تقديم هذه الحلوى في رمضان وفي المناسبات السعيدةة للعائلة. إعداد: رحمة الهمادي تاريخ البث:2020/5/21