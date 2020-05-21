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03:15
حرب على تويتر بين وزير بحكومة الوفاق الليبية وأنور قرقاش
تردد صدى هزيمة حفتر في الإمارات، عبر مواقف صدرت عن وزير الخارجية أنور قرقاش، تضمنت الدعوة للعودة لمسار التسوية السياسية، وتأكيد أن أبو ظبي ضد العنف. تقرير: مريم أوباييش تاريخ البث: 2020/5/20
20/5/2020
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الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26
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