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جهود تونسية للتخلص من النفايات الطبية

بادرت مؤسسات تونسية خاصة للتعاون مع السلطات الصحية بالبلاد، للتخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية وسليمة وآمنة، وذلك لتجنب موجة أخرى من كورونا. تقرير: سيف الدين بوعلاق تاريخ البث: 2020/5/21