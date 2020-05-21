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بدون كمامة…دور العملاء والمنافقين بهدم المجتمع

تحدث الدكتور محمد العوضي في فقرة بدون كمامة عن دور المنافقين والعملاء في هدم المجتمع. تاريخ البث:2020/5/21