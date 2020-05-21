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انقلبت الموازين.. القوى الدولية تطالب حكومة الوفاق بالتهدئة في ليبيا

ي تبدل واضح للموقف الدولي بعد تبدل الموقف العسكري في ليبيا وتحول ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق الشرعية طالبت القوى الدولية بالتهدئة والبحث عن خيار السلام. تقرير: جعفر سلمات