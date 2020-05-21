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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/21

وجه حائزو سندات بقيمة مليار ومئتي مليون دولار أصدرتها "الاتحاد للطيران" بأبو ظبي إنذارا نهائيا لإعادة هيكلة الدَّين أو تحريك إجراء قانوني ضدها. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/5/21
21/5/2020
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