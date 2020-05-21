البث الحي
05:22

النشرة الاقتصادية الأولى..2020/5/21

تلقت شركة استرازينك السويدية البريطانية تمويلا من أميركا بقيمة مليار دولار، وذلك لتشجيع جهود العلماء على إنتاج لقاح لفيروس كورونا. تقديم:: نديم الملاح تاريخ البث:2020/5/21
21/5/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07

مرآة الصحافة الأولى – 2020/5/26

05:37

الحصاد – جنوب اليمن.. تردي الأوضاع المعيشية

22:39

جائحة كورونا.. بين التخفيف والإغلاق

29:11