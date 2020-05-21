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النشرة الاقتصادية الأولى..2020/5/21

تلقت شركة استرازينك السويدية البريطانية تمويلا من أميركا بقيمة مليار دولار، وذلك لتشجيع جهود العلماء على إنتاج لقاح لفيروس كورونا. تقديم:: نديم الملاح تاريخ البث:2020/5/21