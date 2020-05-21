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السلطة الفلسطينية: أصبحنا في حل من الاتفاقيات مع أميركا وإسرائيل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. تقرير: جيفارا البديري تاريخ البث: 2020/5/20