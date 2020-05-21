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التخلص من النفايات الطبية.. أزمة جديدة بفرنسا

ازداد حجم النفايات الطبية في فرنسا بنسبة تتراوح بين 30 و35%، ولجأت شركات معالجة النفايات إلى مضاعفة ساعات العمل لعدد من العمال. تقرير: عياش دراجي تاريخ البث: 2020/5/21
20/5/2020
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