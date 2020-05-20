26:39

ما وراء الخبر – هل باتت عدن على أعتاب كارثة صحية؟

ناقشت حلقة (2020/5/20) من برنامج "ما وراء الخبر" مسؤولية التحالف السعودي الإماراتي سياسيا وأخلاقيا عن تفشي الأوبئة في اليمن. تقديم: غادة عويس