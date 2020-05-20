البث الحي
01:26

مؤذن تركي يتخذ منصة وسائل التواصل الاجتماعي منبرا له

ينشر مؤذن مسجد تباجيك التركي فعالياته اليومية في بث حي مباشر بعد إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا، في محاولة منه لتوحيد الدعاء ليتخلص العالم من الفيروس. إعداد: عامر لافي تاريخ البث:2020/5/20
20/5/2020
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