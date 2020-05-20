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لعشاق السينما.. أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل

في ظل تواصل الحجر المنزلي يرصد التقرير لعشاق الأفلام والسينما قائمة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التي تصدرت المشاهدة المنزلية، والتي ينصح بمشاهدتها. تقديم: خليل حنون تاريخ البث:2020/5/20