البث الحي
02:21

لعشاق السينما.. أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل

في ظل تواصل الحجر المنزلي يرصد التقرير لعشاق الأفلام والسينما قائمة متنوعة من الأفلام والمسلسلات التي تصدرت المشاهدة المنزلية، والتي ينصح بمشاهدتها. تقديم: خليل حنون تاريخ البث:2020/5/20
20/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

جدل بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين بالسجون السودانية بعد انتشار كورونا

02:40

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07