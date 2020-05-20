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عروض كوميدية لتحسين مزاج رجال الأعمال والموظفين باليابان

فكرة ترفيهية تتمثل في تقديم عرض مسرحي كوميدي صباحا في مقهى باليابان يشاهده رجال الأعمال والموظفون، لتحسين مزاجهم قبل قضاء ساعات عملهم الطويلة. تقرير: مها ماتسومورا تاريخ البث:2020/5/20
20/5/2020
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