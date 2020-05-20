البث الحي
02:58

"سوا بنسلم".. مبادرة لرعاية العاملات في الشوارع بالسودان

"سوا بنسلم" مبادرة تطوعية في السودان تستهدف النساء العاملات في بيع الأطعمة والمشروبات في الشارع للحد من انتشار كورونا، وتوزع المبادرة مواد غذائية تكفي هؤلاء العاملات. تاريخ البث:2020/5/20
20/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

جدل بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين بالسجون السودانية بعد انتشار كورونا

02:40

الرواق الثقافي يستعرض كتاب “حلم رجل مضحك”

أفلام مشوقة ننصحك بمشاهدتها في المنزل خلال فترة العيد

02:23

الجزيرة هذا الصباح 2020/5/26

50:07