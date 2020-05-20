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"سوا بنسلم".. مبادرة لرعاية العاملات في الشوارع بالسودان

"سوا بنسلم" مبادرة تطوعية في السودان تستهدف النساء العاملات في بيع الأطعمة والمشروبات في الشارع للحد من انتشار كورونا، وتوزع المبادرة مواد غذائية تكفي هؤلاء العاملات. تاريخ البث:2020/5/20