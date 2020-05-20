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ساعات صفر حفتر..جعجة بلا طحن

م رةأخرى ومثل ل مرة يعلن فيها اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن ساعة الصفر قد "دقت" ايذانا ببدء هجوم على حكومة الوفاق الشرعية، انتهي به الأمر هذه المرة ايضا بالهزيمة وسحب قواته من قاعدة الوطية.
19/5/2020
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