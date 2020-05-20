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حظر شامل للتجول بإقليم كردستان العراق طوال أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق فرض حظر شامل للتجول في جميع محافظات الإقليم طوال أيام العيد، في مسعى لمنع التجمعات في الأماكن العامة. تقرير: ستير حكيم تاريخ البث: 2020/5/20