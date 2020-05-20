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25:07

بكسر التاء – مبادرات في زمن كورونا

استعرضت حلقة (2020/5/20) من برنامج "بكسر التاء" تجارب مشاركة بعض العربيات في مبادرات إنسانية كسرت التباعد الاجتماعي والعزلة التي فرضتها جائحة كورونا. تقديم: روعة أوجيه
20/5/2020
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