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بكسر التاء – مبادرات في زمن كورونا

استعرضت حلقة (2020/5/20) من برنامج "بكسر التاء" تجارب مشاركة بعض العربيات في مبادرات إنسانية كسرت التباعد الاجتماعي والعزلة التي فرضتها جائحة كورونا. تقديم: روعة أوجيه