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25:07
بكسر التاء – مبادرات في زمن كورونا
استعرضت حلقة (2020/5/20) من برنامج "بكسر التاء" تجارب مشاركة بعض العربيات في مبادرات إنسانية كسرت التباعد الاجتماعي والعزلة التي فرضتها جائحة كورونا. تقديم: روعة أوجيه
20/5/2020
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