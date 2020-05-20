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اليمن.. عدن بين مستنقعي الحرب والأوبئة

أكدت مصادر محلية وطبية في محافظة عدن اليمنية تسجيل أكثر من ألف وفاة، منذ مطلع مايو/أيار الحالي بسبب انتشار الأوبئة وحمى الضنك والملاريا بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا. تقرير: أزهار الجربوعي تاريخ البث