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النادي العلمي القطري يقدم تقنيات رقمية للتصدي لكورونا

يقدم النادي العلمي القطري تقنيات رقمية للتصدي لكورونا، منها تصميم وطباعة كمامات واقية ثلاثية الأبعاد، وتصميم ربورت يعقم الأسطح. إعداد: رحمة الهمادي تاريخ البث:2020/5/20
20/5/2020
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