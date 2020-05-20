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النادي العلمي القطري يقدم تقنيات رقمية للتصدي لكورونا

يقدم النادي العلمي القطري تقنيات رقمية للتصدي لكورونا، منها تصميم وطباعة كمامات واقية ثلاثية الأبعاد، وتصميم ربورت يعقم الأسطح. إعداد: رحمة الهمادي تاريخ البث:2020/5/20