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المنشآت الترفيهية والنوادي الرياضية باليابان تتحدى قانون الطوارئ

رغم استمرار حالة الطوارئ في اليابان فإن عشرات المنشآت الترفيهية والنوادي الرياضية ترفض الامتثال للقانون الذي يطالبها بإغلاق أبوابها. تقرير: فادي سلامة تاريخ البث:2020/5/20