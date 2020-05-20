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الشريعة والحياة في رمضان- الدكتور محمد راتب النابلسي

استضافت حلقة (2020/5/20) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" رئيس هيئة الإعجاز القرآني الشيخ محمد راتب النابلسي للحديث حول الصبر وأهميته، والحكمة من وجودة. تقديم: محمود مراد تاريخ البث: 2020/5/20