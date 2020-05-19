02:37

نظرية العزل للوقاية من فيروس كورونا.. بين التشديد والإطلاق

تختلف إجراءات الدول في التعامل مع قضية العزل للوقاية من فيروس كورونا بين التشديد والإطلاق، أي هذه الإجراءات هي الأصح؟، تقرير: محمود الزيبق تاريخ البث: 2020/5/19