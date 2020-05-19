04:18

مرزوقة وأبو قحظ – مقطع من نشرتكم

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" تفاعل النشطاء مع مسابقة اجمل صورة، والتي تحول فيها أبو قحط ومرزوقة إلى بطلين على منصات التواصل الاجتماعي.