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مبادرات لدعم الفئات الأكثر تضررا بإجراءات مكافحة كورونا بإثيوبيا

شارك عدد من المتطوعين في إثيوبيا بمبادرات لجمع التبرعات لدعم المتضررين بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة كورونا. تقرير: يسرا سراج تاريخ البث: 2020/5/19