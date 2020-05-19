البث الحي
02:30

مبادرات لدعم الفئات الأكثر تضررا بإجراءات مكافحة كورونا بإثيوبيا

شارك عدد من المتطوعين في إثيوبيا بمبادرات لجمع التبرعات لدعم المتضررين بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة كورونا. تقرير: يسرا سراج تاريخ البث: 2020/5/19
19/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الثانية 2020/5/19

21:03

صندوق وقفة عز يقدم مساعدات مالية لمتضرري كورونا بفلسطين

02:43

القطاع الزراعي الكويتي يرفع طاقته الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق المحلية

02:22

تقرير رسمي يكشف الوضع في محافظة عدن الموبوءة

01:36