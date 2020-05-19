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"فكّرْ بغيرك".. خيرٌ يلامس القلوب في غزة

في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات الإغلاق جراء إجراءات مكافحة كورونا، غزة المحاصرة تقدم مبادرة تدفئ القلوب.. "فكّرْ بغيرك" مبادرة من شباب القطاع لمساعدة الناس وإبهاجهم. تاريخ البث: 2020/5/19
19/5/2020
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