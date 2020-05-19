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صناعة الأدوية بإقليم كردستان العراق تشهد توسعا غير مسبوق

تشهد صناعة الأدوية بإقليم كردستان العراق توسعا في الإنتاج بشكل غير مسبوق. وزادت الشركات إنتاجها لسد حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع الأدوية. تقرير: برهان فرحان تاريخ البث: 2020/5/19
19/5/2020
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