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جسر ملاصق لعمارات سكنية بالجيزة يثير غضب المصريين

يشكو بعض سكان الجيزة بالعاصمة المصرية القاهرة، من مشروع لإقامة طريق معلق بين العمارات السكنية، ويعتبر الأهالي المشروع مثالا على تفشي الرشوة والفساد. تقرير: فيكتوريا غيتنبي تاريخ البث:2020/5/19