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توفيق المنجد.. قصة ريادته للإنشاد الديني

لا يغيب عن خاطر السوريين في رمضان اسم "توفيق المنجد" المنشد الذي طالما عاشوا على قصائده الرمضانية.. نتعرف على قصة ريادته للإنشاد الديني بفقرة الرواق الثقافي. تقرير: سمارة القوتلي تاريخ البث:2020/5/19
19/5/2020
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