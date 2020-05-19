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تقرير رسمي يكشف الوضع في محافظة عدن الموبوءة

كشف تقرير رسمي أن الوفيات في عدن خلال النصف الأول من شهر مايو/أيار الجاري تجاوزت 950، بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن كورونا. تقرير: محمد رجيب تاريخ البث: 2020/5/19