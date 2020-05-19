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بعد أن حيرت العالم.. ووهان الصينية تثير الجدل من جديد

لا تزال مشاعر الخوف والقلق تسيطر على سكان ووهان الصينية، الذين يخشون من العودة إلى أعمالهم من جديد، وذلك رغم إعلان السلطات سيطرتها على انتشار كورونا. تقرير: ناصر عبد الحق تاريخ البث: 2020/5/19