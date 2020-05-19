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23:48
الحصاد- ما خفي أعظم.. تجارة الوباء
اقشت إيمان عياد في الملف الثاني من "الحصاد" النتائج التي خلص إليها برنامج "ما خفي أعظم"، الذي أماط اللثام عن تجاوزات خطيرة تمارسها أكبر شركات الدواء في العالم. تاريخ البث: 2020/5/181
18/5/2020
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