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الأمراض والأوبئة وكورونا تفتك بأرواح اليمنيين

قالت مصادر محلية يمنية إن الوفيات في عدن خلال الأسبوعين الماضيين تجاوزت 950، بسبب تفشي الأمراض والأوبئة، فضلا عن فيروس كورونا. تقرير: هديل اليماني تاريخ البث: 2020/5/19