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أهالي غزة يشاركون سكان العالم همومهم وأزماتهم

شارك ناشطون فلسطينيون بغزة في تظاهرة تضامنية مع دول العالم التي تواجه الفيروس، وأكد المشاركون أن سكان القطاع رغم همومهم وأزماتهم يقفون مع شعوب الأرض. تقرير: هشام زقوت تاريخ البث: 2020/5/19