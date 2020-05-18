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منعا لانتشار كورونا.. منصات إلكترونية خاصة بتعليم القرآن الكريم في ماليزيا

إجراءات منع انتشار فيروس كورونا في ماليزيا وإغلاق المساجد شجعت على تكوين منصات إلكترونية خاصة بتعليم القرآن الكريم عن بعد. تقرير: سامر علاوي تاريخ البث: 2020/5/18
18/5/2020
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