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مقطع من نشرتكم ..ام بي سي تغضب العراقيين

رصدت نشرة الثامنة تفاعل العراقيين الغاضب مع الحلقة التي بثتهه قناة ام بي سي، تناولت فيها حادثة تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981.