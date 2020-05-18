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مقرأة القرآن الخشبية.. مبادرة تشجع المغاربة على أداء صلاة التراويح بالمنزل

ابق في بيتك ومقرأة القرآن لإحياء سنة التراويح تصل لبيتك، هو عنوان مبادرة تهدف إلى تشجيع المغاربة على أداء صلاة التراويح. تقرير: المختار العبلاوي تاريخ البث: 2020/5/18