البث الحي
02:46

مبادرات لتعزيز روح التكافل والتآزر بين الموريتانيين خلال أزمة كورونا

سعت مبادرات جماعية وفردية في موريتانيا لتعزيز روح التكافل والتآزر خلال أزمة كورونا، بإعانة المحتاجين ممن فقدوا مصادر رزقهم جراء الإغلاق. تقرير: بابا ولد حرمة تاريخ البث: 2020/5/18
18/5/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

بعد أن حيرت العالم.. ووهان الصينية تثير الجدل من جديد

04:55

أهالي غزة يشاركون سكان العالم همومهم وأزماتهم

02:43

مرآة الصحافة الأولى – 2020/5/19

06:58

ما خفي أعظم يميط اللثام عن شركات الأدوية

03:45