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ما وراء الخبر- بعد السيطرة على قاعدة "الوطية".. ماذا تبقى لحفتر؟

ناقشت حلقة (2020/5/18) من برنامج "ما وراء الخبر" سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة "الوطية" الجوية، وتساءلت: ما تأثير استعادة هذه القاعدة على مشروع حفتر؟ تقديم: غادة عويس