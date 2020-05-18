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قاعدة "الوطية" العسكرية في قبضة حكومة الوفاق الوطني الليبية

أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية أنها بسطت سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية أقصى جنوب غربي ليبيا. تقرير: نادين الديماسي تاريخ البث: 2020/5/18
18/5/2020
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