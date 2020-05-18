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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/5/18

ارتفع سعر خام تكساس تسليم يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين، نتيجة تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعافي الطلب العالمي. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث: 2020/5/18
18/5/2020
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